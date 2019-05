Reddit this

Hat sich Evelyn Burdecki etwa in ihren Tanzpartner Evgeny verknallt? Die Gerüchte verdichten sich immer mehr...

Zärtliche Berührungen, intensive Blicke: Wenn Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov auf der Tanzfläche bei "Let's Dance" stehen, sprühen die Funken. "Da ist doch was zwischen euch", bemerkte auch Moderator in der letzten Show. Was nämlich kaum ein Zuschauer mitbekam: Evelyn drückte Evgeny einen Kuss auf. "Ich habe gefühlt, dass die Berührungen sehr intensiv waren. Und ich habe Evgeny ausversehen einen Kuss auf den Mund gegeben…", gab sie nach der Performance zu.

Zwischen Evelyn und Evgeny stimmt die Chemie

Kein Wunder, dass dieser Auftritt die Gerüchteküche mal wieder zum Brodeln brachte. Zwar beteuern die beiden immer wieder, dass sie nur Freunde sind, doch so richtig glauben will ihnen das keiner. Auf posten die beiden immer wieder Kuschelbilder vom Training. "Die beiden sind auch abseits der Kamera viel zusammen", verriet kürzlich ein Insider gegenüber "Closer". "Am Anfang war Evgeny nicht sonderlich angetan von Evelyn, aber mittlerweile hat sie ihn schon um den Finger gewickelt. Die beiden mögen sich sehr."

Evelyn Burdecki: Liebes-Zoff! Verlässt Evgeny seine Freundin für sie?

Werden Evelyn und Evgeny das neue "Let's Dance"-Traumpaar?

Für Evelyn ist das Flirten im kein Neuland. 2016 bändelte sie mit im "Promi "-Haus an. Vergangenes Jahr verliebte sich die Dschungelkönigin bei " " Hals über Kopf in . Doch kurz nach der Ausstrahlung folgte die Trennung. Vielleicht hat Evelyn mit Evgeny ja endlich ihren Traummann gefunden. Es wäre ihr zu wünschen!