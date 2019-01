Reddit this

machte es schon im deutlich: ist nicht das Opfer, als das sie sich die ganze Zeit darstellt. Jetzt bekommt er Unterstützung...

Domenico de Cicco: Jetzt meldet sich seine Freundin Julia zu Wort!

Evelyn Burdecki: Jetzt kommt die Wahrheit raus

Fakt ist: Nach der Show " " zeigten sich Evelyn Burdecki und Domenico Cicco als Paar. Doch dann das Drama. Der Italiener hatte eine schwangere Freundin zu Hause. Die Blondine spricht immer noch von der großen Liebe und einem gebrochenen Herzen. Doimenico hingegen wirft ihr vor, nur eine Show abzuziehen. Wer sagt also die Wahrheit?

Jetzt packt eine Kollegin aus

Nun meldet sich noch jemand anderes zu Wort, der Evelyn Burdecki aber auch Domenico de Cicco schlimme Vorwürfe macht: Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin Lina Kolodochka. "Nach meinem Kenntnisstand hatten beide zu der ,BiP‘-Zeit andere Partner. Das, was vor der Kamera gezeigt wurde, war nur eine große Show, um Aufmerksamkeit und Fame zu bekommen", behauptet sie jetzt gegenüber "OK".

Die ganze Beziehung war nur ein PR-Coup für die Presse. "Die ganze PR ist günstig, um an weitere Aufträge zu kommen", so Lina weiter. Ob sie wirklich recht hat? Am Ende wissen es wohl nur die beiden Dschungelcamp- selbst....