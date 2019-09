Evelyn Burdecki: Große Sorge um ihre Gesundheit!

Was ist nur bei ? Obwohl die Beauty als echte Power-Frau bekannt ist, scheint es ihr aktuell überhaupt nicht gut zu gehen. Dies verriet die Blondine nun zumindest in einem ihrer jüngsten -Posts...

Evelyn Burdecki: Bachelorette-Hammer!

Evelyn Burdecki ist krank

Wie Evelyn nun beichtet, hat sie sich einen schlimmen Virus eingefangen. So erklärt sie: "Ihr Lieben, ich kann nicht sprechen und schreiben auch nicht! Hab euch lieb! Bin bald wieder fit! Gerade vom Winde verweht, weiß nicht wie es mir geht! Kurz, irgendwie schlecht!" Oh je! Die Arme! Doch zum Glück kann sich die auf die Unterstützung ihrer treuen Fans verlassen und wird von ihren Anhängern mit einer Vielzahl von Genesungswünschen überschüttet…

Evelyns Fans sind für sie da

"Gute Besserung Süße! Der Körper holt es sich irgendwann! Du hast so ein tolles aber auch stressiges Jahr hinter Dir und das geht noch weiter, also erhol Dich gut" sowie "Gute Besserung und fang nicht gleich an wieder Bäume auszureißen, sondern erhole dich gut", sind nur einige der Kommentare, die sich unter dem Post von Evelyn finden lassen. Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich Evelyn an die Worte ihrer Community hält und es ihr bald wieder besser geht...

Huch, hat uns Evelyn etwa ihre Liebe verheimlicht?