Evelyn Burdecki: Heimlich vergeben? Jetzt spricht sie Klartext!

Alles gelogen? Kürzlich kamen Gerüchte auf, dass Dschungelkönigin Evelyn Burdecki heimlich seit sieben Jahren liiert ist. Was ist dran?

Liebes-Chaos bei ! Vor den Kameras beteuert die Quasselstrippe immer wieder: "Ich bin Single". Doch in Wahrheit soll sie heimlich mit dem Italiener Alessio zusammen sein. Eine Bekannte verriet gegenüber der Zeitschrift "Closer": "Sie hat seit rund sieben Jahren einen Freund, auch wenn die beiden zwischendurch mal getrennt waren.“

War die Liebe zwischen Evelyn und Domenico Fake?

Auch Evelyns Ex Domenico De Cicco soll ihren Freund bereits kennengelernt haben. "Der Typ hat mich im Oktober 2017 über angeschrieben und gesagt, ich soll mich von ihr fernhalten", erzählte er. Merkwürdig: " ", wo sich Evelyn und Domenico angeblich kennenlernten, wurde erst einige Monate später gedreht. Laut dem Insider haben die beiden schon vorher eine Lovestory vor der Kamera geplant. Ganz schön harte Vorwürfe!

Evelyn Burdecki: Liebes-Verrat! ER soll seit 7 Jahren ihr Freund sein

Jetzt spricht Evelyn Burdecki Klartext!

Und was sagt Evelyn dazu? Im Interview mit meldete sie sich jetzt zum ersten Mal zu Wort. "Ich kenne keinen Alessio!", stellte sie klar. "Wenn ich schon 7 Jahre mit jemanden zusammen wäre, hätte ich jetzt schon 7 Kinder, weil pro Jahr kann man ja ein Kind bekommen."

Einen Mann würde es momentan definitiv nicht in ihrem Leben geben. "Ich habe sechs beste Freundinnen und das sind die einzigen Affären, die ich momentan habe. Und mit dem kuschelt ich dann auch vor dem Fernsehen. Also natürlich nicht so, wie ihr denkt...", scherzte sie.