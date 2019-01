Evelyn Burdecki lässt sich alles von anderen Männern finanzieren, glaubt ihr Ex. Völlig in Ordnung, sagt eine Freundin.

Niedlich, dümmlich, harmlos: (30) zeigt sich im als reichlich verpeilte Blondine. Nach einem bösen Streit mit ihrem Ex Domenico de Cicco (35) im Camp beschrieb der sie allerdings als berechnend und falsch. Was ist da dran? "Closer" hörte sich im Umfeld des Reality-Sternchens um...

„Die wohnt in Düsseldorf in einer Wohnung für 2.500 Euro“, schimpfte ihr Verflossener vor laufenden Kameras. Und behauptete sogar, Evelyn habe sechs Liebhaber gleichzeitig gehabt, während er sie datete. „Die ist so falsch. Ihr glaubt die ganze Leier der kleinen Blondine.“ Sind das nur die Worte eines gekränkten Mannes? Oder hat sie tatsächlich reiche Gönner?

Hat Evelyn Burdecki einen heimlichen Freund?

Seit „Promi “ ist Evelyn Burdecki mit der Society-Lady und angeblichen Selfmade-Millionärin Claudia Obert (57) gut befreundet – und die wird im Gespräch mit "Closer" sehr direkt: „Evi ist eine ganz tolle, liebe Frau! Der Typ ist ein Arsch und hatte sie nie verdient. Aber natürlich ist sie auch eine gute Schauspielerin mit einem starken Willen. Sie muss unbedingt gewinnen, sie braucht das Sieger-Geld.“ Schließlich sei es ein Job für Evelyn, und mit dem Gewinn müsse sie ihre Miete zahlen.

Evelyn Burdecki: Falsche Schlange? Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht!

Reichen denn die Gagen ihrer -Jobs, um davon mehrere Monate zu leben? Wohnung, Mercedes-Cabrio, mehrere Handys – das alles verschlingt Geld. Obert, der einige -Boutiquen gehören, zu "Closer": „Sie hat zwischendurch bei mir in meinen Läden gejobbt. Dafür gab es dann einen Tausender. Aber sie gibt eben auch immer mehr aus, als sie hat. Solange sie also im TV gewollt ist, muss sie das alles mitnehmen. Das sage ich ihr immer wieder!“

Evelyn Burdecki kommt bei Männern gut an

Und wenn doch mal Flaute herrscht, habe Evelyn Burdecki laut Claudia Obert ja einen Schlag bei den Männern. „Was ist schon dabei, wenn ein Mann bezahlt? Sie hatte oft Herren, die sie mitfinanziert haben.“ Angeblich wohnte Evelyn zwischendurch auch mal in der Düsseldorfer Luxus-Wohnung von Millionenerbe Patrick Liotard-Vogt. Er stammt aus der Familie von Ex-Nestlé-Generaldirektor Alfred Liotard-Vogt – und lebt seit Jahren in der Karibik, hat aber Wohnungen und Häuser in der ganzen Welt. Er gilt als Lebemann, der sich gern mit schönen Frauen umgibt, so zeigte er sich auch schon mit Ex-Spielerfrau Liliana Nova.

Mit Modebloggerin Sandra Bauknecht war er einige Zeit zusammen. Aktueller Beziehungsstatus: unbekannt. Zu seinem Firmennetz gehören oder gehörten unter anderem A Small World ( für Reiche), The World’s Finest Clubs (Mitgliederkarte für Top-Clubs), Silkmed (Desinfektionsmittel für die Hand), und seit 2010 ist oder war er auch an der Kreditkarte Diners Club beteiligt. Möglich, dass er einer ihrer Gönner war. Claudia Obert findet Evelyns völlig in Ordnung. „Sie ist jung, hübsch, sie zwingt niemanden. Im Dschungel macht sie natürlich ein bisschen ihre Evelyn-Show.“ Doch auch an später soll Evelyn denken, findet Obert. „Sie sagt immer, sie will so reich sein wie ich. Dann erkläre ich ihr, dass das Fleiß benötigt. Ich denke aber, das könnte sie schaffen!“