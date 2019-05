Evelyn Burdecki: "Ich habe JA gesagt!"

Reddit this

Huch, haben wir da etwa was verpasst? "Ich habe JA gesagt!", verkündete Evelyn stolz in ihrer -Story. Sind zwischen Evelyn und Tanzpartner Evgeny Vinokurov etwa doch die Funken geflogen? Oder hat Evelyn etwa einen anderen heimlichen Freund?

Liebe geht durch den Magen

Nein, etwas Anderes sorgte bei Evelyn momentan für Schmetterlinge im Bauch. Sie sagte lediglich "JA" zu einem leckeren Teller Spaghetti mit Trüffeln. Evelyn lässt es sich gerade ordentlich schmecken. "Ich bin so aufgeregt vor den Tänzen, dass ich immer Schokolade, Chips, Kekspackungen oder irgendwelche anderen Süßigkeiten dabei habe, und esse die dann immer", verriet sie im Interview mit "Promiflash". 5 Kilo hat sie trotz Training bereits zugenommen.

Bei Spaghetti mit Trüffel kann Evelyn nicht wiederstehen Foto: Instagram/ evelyn_burdecki

Evelyn Burdecki: "One-Night-Stands sind nicht mein Ding"

Schnappt sich Evelyn den Pokal?

Macht nichts! Evelyn konnte mit ihren letzten Performances bei "Let's Dance" trotzdem überzeugen. "Ich fand es gerade am Anfang sehr gut, weil du sehr im Boden warst. Du hast sehr viel Körperaktion gezeigt", lobte ihre Salsa. Klar, dass es Team EvEv in die nächste Runde schafften. Mal sehen, mit welchem Tanz sie uns am nächsten Freitag überraschen...