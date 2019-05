Evelyn Burdecki: Ist ihr "Let's Dance"-Aus DAMIT besiegelt?

Reddit this

war DIE Überraschung in der letzten "Let's Dance"-Show. Für ihren feurigen Tango sahnte sie unglaubliche 26 Punkte ab. "Das war mega! Hammer, hammer, hammer", lobte Jurorin . Kein Wunder, dass es Evelyn und Tanzpartner Evgeny auf Anhieb in die nächste Runde schafften. Kommt jetzt der böse Absturz?

Evelyn läuft die Zeit davon

Denn die Trainingswoche lief nicht ganz reibungslos ab. In ihrer -Story erzählte Evelyn, dass sie am Sonntag in Holland eine Panne hatte. Durch das ganze Chaos verlor sie einen ganzen Trainingstag. "Dann hatten wir insgesamt nur Montag, Dienstag und Mittwoch zum Trainieren", schilderte sie die Situation.

Muss Evelyn am Freitag abtanzen?

Ausgerechnet diese Woche musste Team Evev eine anspruchsvolle Salsa einstudieren. "Ich habe wirklich, wirklich Angst vor Freitag. Ich weiß nicht, was passiert...", gab Evelyn zu. "Dieser Tanz bringt uns echt an unsere Grenzen. Wir lachen jetzt, aber gestern haben wir geheult, beide. Der Tanz ist wirklich schwer. Wir haben gedacht, der ist eigentlich leicht. Wir versuchen trotzdem unser Bestes." Wie sich Evelyn und Evgeny schlagen werden, zeigt sich morgen Abend um 20:15 Uhr bei ...