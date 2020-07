Evelyn Burdecki: Ist ihre Supertalent-Karriere schon wieder vorbei?

Es ist die wohl größte Ehre in der deutschen TV-Unterhaltung: neben Dieter Bohlen in einer Jury Platz nehmen. Man braucht Charme, Eloquenz und ein Feingefühl für Talent. Klingt irgendwie nicht gerade nach einer passenden Stellenausschreibung für Evelyn Burdecki...

„Hihihi, oh, mein Gott, ich freue mich so, so sehr“, quiekt die 31-Jährige via Instagram in ihre Handykamera. „Ich kann es gar nicht in Worte fassen, ich bin sooo aufgeregt, das war so spontan, das ist so eine große Ehre!“ Stimmt: Schließlich darf nicht jeder neben Dieter Bohlen (66) in der „Supertalent“-Jury sitzen! „Sie soll lustig sein“, resümiert der Poptitan wiederum in seiner Instagram-Story. Und damit wäre dann auch schon das (Super-)Talent der blonden Blitzbirne kurz und knapp zusammengefasst.

Ist Evelyn Burdecki dem Supertalent gewachsen?

Denn in ihrer bisherigen Karriere kann Evelyn nicht gerade auf viele helle Momente zurückblicken. Bei „Grill den Henssler“ beispielsweise stellte sie sogar erst kürzlich einen neuen Rekord auf – allerdings im negativen Sinne. Niemand vor ihr schaffte es, so wenige Punkte zu erkochen. Und auch sonst ist sich die Dschungel-Queen für nichts zu schade: Ob diverse Dating-Formate, „Promi Big Brother“ oder als Dummchen vom Dienst für irgendwelche TV-Beiträge – Evelyn ist dabei.