Evelyn Burdecki: Jetzt lüftet sie ihr süßes Geheimnis!

Bei ist ordentlich was los! Aktuell ist die dabei zu sehen, wie sie bei Let's Dance übers Tanzparkett fegt. Doch nicht nur in Sachen Tanzen hat Evelyn momentan jeden Grund zur Freude...

Evelyn Burdecki lässt die Bombe platzen

Wie Evelyn nun berichtet, ist sie jetzt stolze Besitzerin ihrer eigenen Firma. So erklärt die Beauty gegenüber " "-"Exclusiv": "Ich habe jetzt meine erste eigene Firma auch aufgemacht. 'Evelyns Welt' wurde heute gegründet. Und deswegen, heute ist so ein toller Tag. Also 'Evelyns Welt' plus Nüsse im Gehirn, Schokolade gleich Glücksgefühle." Was für tolle Neuigkeiten! Doch wie schafft es Evelyn, so erfolgreich zu sein?

Evelyn Burdecki: Geheimer Karriere-Plan?

Obwohl Evelyn gerade auf der absoluten Überholspur ist, hat sie keinen genauen Handlungsplan für ihre Karriere. So erklärt sie: "Ich glaube, das liegt nicht am schlau Vermarkten, das liegt daran, dass ich einfach überall reinplumpse. Ich nehme das Leben nicht so ernst. Und wenn ich einen Anruf bekomme, und dann heißt es: 'Evelyn, heute Riegel!', dann mache ich das. Man ist ja auch glücklich und man hat Spaß dabei. Und ich bin ja auch ganz oft sehr unvorbereitet. Ich glaube, das ist so bei mir der Schlüssel für - ich weiß nicht, ob man es Erfolg nennen kann."