Evelyn Burdecki: Kampfansage an Joachim Llambi!

Na das ist mal ne Ansage! Nach der harten Kritik von Joachim Llambi am vergangen Freitag, will Evelyn Burdecki bei Let's Dance nun alles geben!

So schnell lässt sich nicht unterkriegen! Erst am vergangen Freitag musste die Blondine ein vernichtendes Tanzurteil von über sich ergehen lassen. Für Evelyn jedoch kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken...

Evelyn Burdecki: Sie will bei Let's Dance alles geben

Obwohl die Worte von Joachim Llambi alles andere als schmeichelhaft für Evelyn waren, zeigt sich die selbstsicher und verriet via "Social Media": "Nach der Kamikaze-Kritik von Herrn Llambi, habe ich meine Wunden geleckt und bin wieder in den Tanzring gestiegen! Ich will das gut machen…" Na das ist mal ne Ansage! Leicht fällt Evelyn das Tanz-Training dennoch nicht...

Evelyn Burdecki kommt an ihre Grenzen

"Also ab und zu würden Evgeny und ich uns gegenseitig am liebsten komplett zum Mond schießen, ach noch weiter weg! Aber zwischendurch haben wir uns dann doch mal wieder lieb, so zwei bis drei Sekunden und dann fängt er wieder mit der Tanzpeitsche an." Evelyn findet klare Worte für ihre persönliche Lage. "Ich kann nicht mehr. Puh! Ich bin bei Lets Quäl", erklärt Evelyn nun in ihrem neusten " "-Post! Ob sie sich den ersten Platz dennoch ertanzen wird, wir können gespannt sein...