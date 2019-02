Evelyn Burdecki: Krasse Veränderung! Sie hat schwarze Haare

Reddit this

Mit ihren witzigen Sprüchen wie "Sprechen ist Gold" und "Lieber Harmonie als Psychiatrie" eroberte die Herzen der Zuschauer im Sturm. Vor rund einer Woche wurde die witzige Blondine zur Dschungelkönigin gewählt. Seitdem rast sie von einem Termin zum nächsten. Doch anscheinend hat sie trotzdem noch die Zeit für einen Friseurbesuch gefunden.

Das steckt hinter Evelyns neuen Look

Auf ihrem -Account schockt Evelyn die Fans mit schwarzen Haaren. Das -Sternchen ist kaum wiederzuerkennen! Doch alle Fans können sich beruhigen. Sie trägt lediglich eine Perücke. "Warum ich schwarze Haare trage, erzähle ich euch morgen...", kündigte sie in ihrer Instagram-Story an. Gut möglich, dass sie sich mit der neuen Friese auf Undercover-Mission begibt...

Evelyn Burdecki zeigt sich mit schwarzen Haaren Foto: Instagram/ evelyn_burdecki

Evelyn Burdecki & Domenico: Liebescomeback? Beim gemeinsamen Essen erwischt!

Auch Domenico De Cicco hat die Haare schön

Ob sich Evelyn für ihrem neuen Style Tipps von Ex geholt hat? Im " " wurde immer wieder gemunkelt, dass er eine Perücke trägt. Wenig später klärte er im Interview mit auf: "Ich habe mir vor einigen Jahren die Haare einpflanzen lassen, weil es sich für mich in dem Moment richtig angefühlt hat. (...) Klar sieht das ein bisschen unnatürlich aus an gewissen Stellen, aber das ist eben nicht von Gott, sondern vom Doc und ich stehe dazu, fühle mich wohl dabei. Das kann ich mir jedem empfehlen."