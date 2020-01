Evelyn Burdecki: Foto-Beweis! Sie ist endlich vergeben!

Das Image als sexy Single mit klischeeblonder Blödchen-Attitüde ist ihr bewährtes Erfolgsgeheimnis. Doch nun muss die Labertasche vom Dienst sich wohl was anderes überlegen: wurde nämlich gerade in zärtlicher Zweisamkeit ertappt...

„Ich bin die Einzige hier am Strand. Es ist unglaublich. So ein schöner Tag. Die Musik, die Wellen, herrlich“, schwärmt Evelyn in ihrer Insta-Story. Wo genau in Ägypten sie diese Herrlichkeiten genießt, verschweigt sie ihren Followern allerdings. Aus gutem Grund, wie "Closer" exklusiv berichtet. Die ehemalige Dschungelqueen checkte nämlich im 5-Sterne-Hotel „Sunrise Romance“ in Hurghada ein. Und das ist, wie der Name schon sagt, ein romantischer Zufluchtsort für Verliebte. Kinder sind dort nicht erlaubt. Das elegante Resort verfügt über zahlreiche Restaurants und Bars, einen luxuriösen Wellnessbereich, einen eigenen Strand und einen Außenpool – vor allem für Honeymooner ist das Hotel ein echter Geheimtipp. Was ein Single wie Evelyn im Pärchen-Hotel sucht? Berechtigte Frage!

Evelyn Burdecki ist frisch verliebt

Die Antwort liefert eine "Closer"-Leserin, die im selben Hotel abgestiegen ist. „Evelyn war mit einem attraktiven jungen Herrn im Urlaub“, lässt sie wissen. „Sie verbrachten romantische Stunden am Strand, er las ihr jeden Wunsch von den Lippen ab und brachte ihr alles, was sie sich wünschte. Beim Abendessen haben sie sich sogar gegenseitig gefüttert!“

Evelyn Burdecki: Psycho-Kollaps! "Ich habe sehr, sehr viel geweint"

Die beiden hätten sich nicht etwa in eine ruhige Ecke zurückgezogen, so die Augenzeugin, sondern seien durch ihr lautstarkes Geturtel zunehmend aufgefallen. Auch am nächsten Tag ging das Pärchen-Programm weiter: „Evelyn und ihr Partner haben sich ein Board ausgeliehen und sind den gesamten Strand entlang gepaddelt.“ Auf Evelyns Insta-Profil war davon jedoch nichts zu sehen. Aus gutem Grund. Denn noch vor wenigen Tagen sinnierte die Blitzbirne in einem Interview über ihren Single-Status: „Wenn ich jetzt jemanden aus der Branche nehmen würde, ist es einfacher, weil er mich verstehen kann, dass ich viel unterwegs bin. Vielleicht können wir dann auch zusammen in Richtung Jobs gehen oder zusammen machen.“

Was ihr Mit-Urlauber wohl davon hält, dass er in keiner einzigen Instagram-Story auftauchte? Warum versteckt Evelyn bloß ihren Liebsten? Gut möglich, dass sie nicht aufs Image der ewigen Single-Frau verzichten möchte, denn in der Rolle kann sie sich sexy inszenieren und bleibt dadurch im Gespräch. Eine Beziehung wäre da wohl eher kontraproduktiv. Bleibt die Frage, wie lange sich Evelyns heimlicher Partner mit dieser Schwindel-Strategie zufriedengibt...