Evelyn Burdecki: Liebes-Sensation!

hatte bisher einfach kein Glück mit den Männern. "Bachelor" servierte sie schon in der ersten Nacht der Rosen ab. Bei " " verliebte sie sich Hals über Kopf in . Doch wenig später kaum raus: Zu Hause wartete seine schwangere Freundin auf ihn. Seit der Liebes-Klatsche hatte Evelyn keinen neuen Mann mehr an ihrer Seite. Das will sie jetzt ändern!

Evelyn Burdecki: Erwischt! Dieses Verhalten ist total daneben!

Evelyn Burdecki sucht wieder im TV nach der Liebe

Die -Sendung "Guten Morgen Deutschland" hat jetzt einen Aufruf für die quirlige Blondine gestartet. "Bist du der Richtige für Evelyn Burdecki? Am Freitag soll Evelyn live bei 'Guten Morgen Deutschland' endlich ihren Herzbuben finden!", heißt es in dem -Post.

Interesse? Alles was die potentiellen Freunde tun müssen, ist eine Bewerbung mit Foto und Telefonnummer an GMD@rtl.de schicken. Ob Evelyn wohl auf diesem Weg endlich ihren Traummann findet? Es wäre ihr zu wünschen!

