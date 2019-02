Evelyn Burdecki: Liebes-Verrat! ER soll seit 7 Jahren ihr Freund sein

Hat uns (30) die ganze Zeit nur etwas vorgemacht? Mit all den emotionalen Interviews über ihren Liebeskummer, den Tränen wegen ihres Ex-Lovers Domenico de Cicco (35) – und der immer gleichen „Ich bin Single“-Beteuerung? Bekannte der Dschungelkönigin enthüllen jetzt nämlich exklusiv in "Closer", dass Evelyn in Wahrheit schon lange mit einem Italiener zusammen ist: Alessio (Name von der Redaktion geändert) lebt in Leverkusen und soll bereits seit mehreren (!) Jahren der Mann an ihrer Seite sein.

Ist Evelyn Burdecki wirklich vergeben?

Seit 2014 hüpft Evelyn von einer Single-Show in die nächste, betont stets: „Ich bin immer noch solo.“ Doch das sei nicht die Wahrheit, sagen Bekannte der Dschungelkönigin zu "Closer": „Sie hat seit rund sieben Jahren einen Freund, auch wenn die beiden zwischendurch mal getrennt waren.“ Alessio, Typ Latin-Lover, ist gut gebaut und offenbar gut betucht. Und er scheint Evelyn sehr zu lieben – anders kann man sich kaum erklären, warum er dieses Spiel mitspielt, sich versteckt, während seine Freundin live im mit anderen flirtet.

Evelyn Burdecki: Fiese Fake-Vorwürfe!

"Closer" erreichte ihn am Telefon, doch er will sich nicht äußern. Ein Bekannter versucht zu erklären: „Er will Evelyn nicht schaden. Er hat Angst, dass dann alles vorbei sein könnte. Er ist ihr gegenüber sehr loyal.“ Doch warum macht ein Mann so eine Liebes-Lüge überhaupt mit? Stört es ihn nicht, wenn Evelyn im TV angeblich den Partner fürs Leben sucht, wie etwa beim „Bachelor“ 2017? Der Bekannte verrät: „Evelyns Freund denkt, sie ist von den Medien geblendet und macht das alles, weil Sender und Manager das von ihr erwarten. Sie soll ihm gesagt haben: ‚Lass mich es so machen, bis wir genug Geld zusammenhaben, dann brauchen wir niemanden mehr und können unsere Träume verwirklichen.‘“

Evelyn Burdecki verschwieg ihren Freund im TV

Ob das stimmt? Unklar. Fest steht, dass auch Evelyns Ex-Lover Domenico schon mit Alessio Bekanntschaft schloss: „Der Typ hat mich im Oktober 2017 über angeschrieben und gesagt, ich soll mich von ihr fernhalten“, erzählt Domenico. Merkwürdig dabei: Zu diesem Zeitpunkt hatten sich Evelyn und Domenico zumindest offiziell noch gar nicht kennengelernt, ihre Liebes-Show „ “ drehten sie erst Monate später. Evelyns Bekannter klärt uns auf: „Sie hat sich schon vor der Sendung mit Domenico ausgetauscht und alles eingefädelt.“ Das will Domenico zwar nicht bestätigen, er gibt aber zumindest zu, dass sie gegenseitig ihre Bilder auf Instagram geliked hätten und so in Kontakt gekommen wären.

Hat Alessio da etwa schon geahnt, dass ein Konkurrent in Sicht ist? Auf jeden Fall hat er seinem Landsmann Nachrichten geschrieben. "Closer" liegt der Dialog vor, darin heißt es unter anderem: „Ich bin der Ex-Freund von Evelyn. Wir waren fünf Jahre zusammen, und als sie bei , ‘ mitgemacht hat und als sie was mit dem alten Willi (gemeint ist , Anm. der Red.) angefangen hat, habe ich Schluss gemacht. Dann hat sie mir gesagt, dass sie mich liebt und dass sie alles wiedergutmacht. Ich hoffe, dass du mir was dazu sagen kannst. (…) Hat sie einen anderen? Soll ich sie verlassen oder soll ich sie zurücknehmen?“

Domenico antwortete ausweichend. Und was tat der schwer verliebte Alessio? Er nahm Evelyn nach "Closer"-Informationen wieder zurück. Und ließ sich sogar gefallen, dass sie vor laufenden Kameras bei „Bachelor in Paradise“ ausgerechnet mit Domenico anbandelte. Auch der verknallte sich in Evelyns vermeintlich naiv-liebenswerte Art – doch merkte bald, dass er nicht der Einzige ist. „Was ich schnell komisch fand, war, dass ich sie vor laufender Kamera nie küssen durfte“, sagt Domenico. Denn vor dem TV saß ja auch Alessio.

Evelyn Burdecki äußert sich nicht zu den Vorwürfen

Und es gab weitere Ungereimtheiten, so Domenico: „Sie telefonierte oft heimlich, und Nachrichten auf ihrem Handy machten mich ebenfalls stutzig. Einmal waren wir im Hotelzimmer mit ihrer Freundin Saranda. Plötzlich bekam Evelyn eine Nachricht von ‚Saranda‘ mit Herzchen und einem Satz in der Richtung ‚Es war schön, dass du bei mir warst‘. Ich habe geguckt und gesagt: ,Saranda ist doch hier.‘ Da sah ich im Hotelspiegel, wie Evelyn ihrer Freundin Zeichen gab, sie solle mitspielen.“ Ob diese Nachricht in Wirklichkeit von Alessio kam, der unter falschem Namen in Evelyns Handy abgespeichert war, wissen wohl nur die beiden. Ein Bekannter der Blondine ist sich allerdings sicher: „Evelyn war vor zwei Monaten immer noch mit Alessio zusammen. Mit ihrem falschen Spiel hat sie alle getäuscht, und ihr Plan ist ja auch aufgegangen. Sie macht Karriere!“ "Closer" bat Evelyn um eine Stellungnahme, bekam allerdings nur die Antwort ihrer wütenden Managerin: kein Kommentar.