trainiert gerade fleißig mit Tanzpartner Evgeny Vinokurov für die nächste "Let's Dance"-Show. Sie will endlich allen zeigen, was wirklich in ihr steckt. "Nach der Kamikaze-Kritik von Herrn Llambi, habe ich meine Wunden geleckt und bin wieder in den Tanzring gestiegen! Ich will das gut machen…", teilte sie ihren Fans via mit.

David Hasselhoff besuchte Evelyn beim Training

Doch mit dieser Überraschung hätte sie wohl nicht gerechnet! Als Evelyn und Evgeny gerade die Choreo für Freitagabend probten, betrat plötzlich ein echter Superstar den Trainigsraum. Niemand Geringeres als stattete der Dschungelkönigin einen Besuch ab. Evelyn konnte ihr Glück kaum fassen. "Ach krass! Hi", rief sie ihrem Idol zu. Der "Baywatch"-Star ließ sich nicht zwei Mal bitten - und legte gleich ein heißes Tänzchen mit Evelyn hin.

Evelyn Burdecki: Jetzt lüftet sie ihr süßes Geheimnis!

10-Punkte-Performance dank David Hasselhoff?

David hatte auch noch ein einen Tipp gegen Evelyns Aufregung. Er brachte ihr sein persönliches Meditationsprogramm bei. "Ich bin jetzt wirklich auf Adrenalin pur. Jetzt muss ich wirklich immer an David Hasselhoff denken", schwärmte Evelyn im Interview mit weiter. Bei so viel Star-Support kann in der nächsten Live-Show ja eigentlich nichts mehr schief gehen!