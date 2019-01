Evelyn Burdecki: Sie ist die neue Dschungelkönigin!

Sie hat es allen gezeigt!

Tränen der Rührung bei : Im großen Finale vom wurde die " "-Blondine vom Publikum zur neuen Dschungelkönigin gewählt!

Lammhirn und Kuhurin: Evelyn Burdecki kämpft sich zur Krone

Auf den letzten Metern des Dschungelcamps wurde es noch einmal spannend: In ihrer Essens-Prüfung mampfte sich Evelyn Burdecki durch Schweinelunge, Kuh-Urin und Lammhirn und rang dabei mehr als nur einmal mit ihrem Brechreiz.

Doch der Einsatz der Blondine sollte sich bezahlt machen: So verwies Evelyn ihre Konkurrenten auf den dritten und auf den zweiten Platz und wurde am Ende eines langen Abends zur offiziellen Nachfolgerin von Dschungelkönigin Jenny Frankhauser gewählt.

Evelyn Burdecki: Das will sie mit ihren 100.000 Euro machen

Nach ihrem Sieg bedankte sich Evelyn Burdecki voller Rührung bei ihren Unterstützern:

"Erst mal schäme ich mich, weil mich so viele Leute angucken. Danke an euch, vom ganzen Herzen. Ich liebe euch. Ich versuche, euch alles zurückzugeben. Ihr habt mir in den schweren Stunden Kraft gegeben", so die Blondine.

Mit ihrer Gewinnprämie von 100.000 Euro wolle die 30-Jährige Wasserbrunnen bauen, ihre Eltern unterstützen und in ein Studium investieren.