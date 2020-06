Evelyn Burdecki: Sie wird "Supertalent"-Jurorin!

Doch was hält eigentlich Dieter Bohlen von seinen neuen Kollegen? "Evelyn soll unglaublich witzig sein. Wir wollen beim 'Supertalent' jetzt noch witziger werden. Sie soll uns dabei helfen, die Kandidaten zu beurteilen", erzählt er. "RTL hat keine Kosten gescheut, alles rausgeholt, was es noch an Bargeld gibt und hat einen vierten Juroren bestellt. Und zwar Chris Tall. Super junger Typ, super erfolgreich! Ich bin gespannt, wie er sich schlägt beim 'Supertalent'. Eine super Jury!"

Übrigens gibt es auch bei der Moderation eine Veränderung. Daniel Hartwich wird dieses Jahr mit "Let's Dance"-Kollegin Victoria Swarovski durch die Show führen.

Vor kurzem sorgte Dieter für einen Mager-Schock! Die alarmierenden Bilder seht ihr im Video: