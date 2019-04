Reddit this

Evelyn Burdecki: So lief der Prozess mit ihrem Ex-Manager

hat momentan einiges um die Ohren. Sie trainiert nicht nur für "Let's Dacne", sondern muss sich auch mit einem fiesen Gerichtsprozess rumschlagen. Ihr Ex-Manager Ricky Armando Pinto-Fernandes verklagt die Dschungelkönigin, weil sie ihm angeblich noch 7.600 Euro schuldet wegen der Vermittlung eines Auftrages. Sie behauptet, dass der Vertrag zu dem Zeitpunkt längst gekündigt war.

Keine Einigung im Prozess

Mit trauriger Miene erschien Evelyn gestern im Düsseldorfer Landgericht. "Ich bin natürlich aufgeregt, was jetzt gleich passiert. Sowas hatte ich noch nie, deswegen ist das ein komisches Gefühl", erklärte das -Sternchen kurz vorher im Interview mit .

Evelyn Burdecki: Mega-Überraschung bei "Let's Dance"! Damit hat sie nicht gerechnet

Doch auch nach dem Termin ging es Evelyn nicht besser. Der Richter schlug vor, dass Evelyn nur die Hälfte des Betrags an ihren Ex-Manager zahlt. "Natürlich finde ich das ein bisschen ungerecht, weil ich mir eigentlich gedacht habe: Ok, ihm steht das Geld nicht zu. Wir haben dann aber doch besprochen, dass wir Hälft Hälfte machen." Doch die andere Seite lehnte ab. Wenn sich die beiden in den nächsten vier Wochen nicht einigen, geht der Prozess im Mai weiter.

Kann Evelyn trotz Gerichts-Stress bei "Let's Dance" abliefern?

Evelyn hätte die Angelegenheit gerne sofort geklärt. Schließlich will sie sich lieber auf ihre Teilnahme bei "Let's Dance" konzentrieren. "Es ist Zeit, die mir geraubt wird, die ich sowieso momentan nicht habe", sagte sie. Wir drücken die Daumen, dass sie heute Abend trotzdem mit ihrer Performance überzeugen kann!