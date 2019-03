Es ist wieder soweit! Let's Dance geht in die nächste Runde! Mit von der Partie: ! Aber nicht nur Evelyns Tanz-Engagement sorgt aktuell bei ihren Fans für jede Menge Aufsehen. Auch eine überraschende Baby-Beichte lässt nun alle Fan-Herzen höher schlagen!

Evelyn Burdecki rockt Let's Dance!

Momentan könnte es für Evelyn in ihrer Karriere nicht besser laufen. Erst vor einigen Wochen war die noch dabei zu sehen, wie sie sich im Dschungelcamp die Dschungelkrone ergattern konnte. Ab heute Abend ist die Blondine dabei zu beobachten, wie sie ihr großes Let's Dance-Debüt feiert. Doch wie sieht es eigentlich privat bei ihr aus?

Evelyn spricht über ihre Zukunft mit Baby

Obwohl der Terminkalender von Evelyn randvoll gefüllt ist, berichtet Evelyn nun, dass sie irgendwann auch mal Kinder haben möchte. Doch damit nicht genug! Ein Kind reicht Evelyn nicht, sie möchte sogar fünffach Mama werden. So erklärt sie bei "Stern ": "(...) Ich will ja auch mal ganz viele Kinder. Und da habe ich mir gedacht, ich werde die jetzt so lange behalten (a.d.R. Evelyn spricht von ihrer Babydecke, die sie als Baby von ihrer Mutter bekam). Das kann man ja auch mit keinem Geld der Welt bezahlen, weil die Decke war ja schon wirklich überall mit mir auf der ganzen Welt. Und da werde ich dann auch meine fünf drauflegen, ich will am liebsten Fünflinge haben." Wie süß! Bleibt somit nur noch abzuwarten, ob Evelyns Wunsch irgendwann mal in Erfüllung geht...