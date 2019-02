Evelyn Burdecki: Süße Hochzeits-News!

Reddit this

Am 15. März startet endlich die neue Staffel von "Let's Dance"! Mittlerweile hat die 14 Kandidaten bekannt gegeben. Neben Sängerin , Comedian und Moderatorin wird auch -Sternchen dabei sein. Die kann es gar nicht erwarten, mit ihrem Tanzpartner eine flotte Sohle aufs Parkett zu legen.

Evelyn plant bereits ihre Hochzeit

"Da hab ich mir gedacht, ganz ehrlich, Evelyn, du willst ja bald mal heiraten und Familie und alles. Und ich möchte gerne tanzen können auf meiner Hochzeit. Da hab ich mir überlegt, ob ich nicht einen Tanzkurs mitmache", erklärte sie im Interview mit RTL. Das kann sie sich jetzt wohl sparen! "Ich bereite mich also auf meine Hochzeit mit 'Let's Dance' vor."

Evelyn Burdecki: Schon wieder verarscht vom Ex-Freund!

Neue Liebe dank "Let's Dance"?

Das einzige Problem: Evelyn hat einen potentiellen Ehemann noch nicht gefunden. Nach der Trennung von Domenico De Cicco ist sie Single. Ob sie wohl bei "Let's Dance" endlich ihre große Liebe findet? In einem Punkt ist sie sich auf jeden Fall sicher: "Das wird schon sexy, denn man muss sich ja auch gegenseitig spüren." Mal sehen, ob sich Evelyn nicht nur in das Herz der Zuschauer, sondern auch in das ihres Traumprinzen tanzen kann...