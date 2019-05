Evelyn Burdecki: Süße Liebes-Beichte! "Ich bin so verschossen"

Heiße Blicke, zärtliche Berührungen - Wenn und Tanzpartner Evgeny übers Parkett schweben, geht es heiß her. Dass zwischen den beiden die Chemie stimmt, ist kaum zu übersehen. Hat es etwa auch privat gefunkt?

Evelyn Burdecki: "Ich bin ja so verschossen"

Ein -Post brachte die Gerüchteküche jetzt ordentlich zum Brodeln. Zu einem Bild, auf dem sich die beiden eng verschlungen zeigen, schrieb Evelyn: "Ich bin ja so verschossen in seine Sommersprossen und dann macht Evgeny auch immer so ein entspanntes Gesicht! Wenn das so weiter geht, werde ich nie seriös wirken!"

Die Fans waren völlig begeistert von der Gefühlsbeichte. "Wieso kommt ihr nicht einfach zusammen? Ihr passt einfach super zueinander", "Ich glaube, du bist nicht nur in seine Sommersprossen verschossen..." und "Ihr seid so unfassbar süß zusammen", kommentierten die Follower.

Evelyn Burdecki: Tränen-Drama! Jetzt spricht sie Klartext!

Evelyn und Evgeny sind ein eingespieltes Team

Ob zwischen Evelyn und Evgeny wirklich mehr als Freundschaft geht? "Evegeny und ich fühlen uns sehr wohl miteinander. Er kennt mich und meine Gefühle mittlerweile sehr gut. Er weiß, wie ich wirklich bin", schwärmte sie im Interview mit "Exclusiv". Doch die Frage, was wirklich zwischen den beiden läuft, wollte sie dann nicht beantworten. Irgendwie verdächtig...