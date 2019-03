Evelyn Burdecki: Süße Nachwuchs-Beichte!

Es wird nicht ruhig bei ! Seitdem sie die -Krone für sich beanspruchen konnte, tourt die von einem Termin zum anderen. Das dadurch Themen wie Kinder- und Familienplanung in den Hintergrund geraten, ist kaum verwunderlich. Doch wie stellt sich Evelyn ihre Zukunft eigentlich vor?

Evelyn Burdecki spricht über Kinder!

Wie Evelyn nun verrät, hat sie von ihren kommenden Jahren schon jetzt einen ganz genauen Plan. So auch zum Thema Kinder. Evelyn erläutert gegenüber " "-"Exclusiv": "Ich habe immer irgendwie im Kopf, wenn das irgendwie alles vorbei sein sollte, ich habe meinen Traum gelebt und ich kann meinen Kindern irgendwann erzählen: 'Evelyn, du hast deinen Traum gelebt, und es ist alles schön.' Und ich würde dann auch wieder zurückgehen, wo ich hergekommen bin." Ehrliche Worte, die zeigen: Evelyn ist absoluter Familienmensch. Doch damit nicht genug! Auch an sich selbst, stellt Evelyn einen ganz besonderen Anspruch!

Evelyn möchte sich treu bleiben

"Ich wünsche mir für mein Leben, alles, was jetzt noch passiert, dass ich halt immer so bleibe, wie ich bin. Da ist mir ganz wichtig. Und wenn das nicht so ist, dann werde ich, glaube ich, auch so zurücktreten und sagen: 'Okay, Evelyn, du hast dich jetzt wieder verloren, das geht nicht.' Dann werde ich eine Zeit brauchen und dann komme ich aber wieder", erläutert Evelyn weiter und zeigt dadurch: Trotz ihrer Bekanntheit, bleibt die Beauty mit beiden Füßen auf dem Boden - wie bewundernswert!