Evelyn Burdecki: Traurige Let's Dance-Beichte!

Oh je! So kennen wir Evelyn Burdecki ja gar nicht. Obwohl die Dschungelkönigin eigentlich für ihre lockere Art bekannt ist, überrascht sie ihre Fans nun mit einer traurigen Beichte...

Arme ! Am Freitag feierte die Dschungelkönigin bei Let's Dance ihr Tanzdebüt und ließ dabei alle Fans-Herzen höher schlagen. Evelyn zeigte sich wie gewohnt selbstbewusst und fegte mit ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov übers Parkett. Doch jetzt das Traurige...

Evelyn Burdecki hatte Angst!

Obwohl Evelyn bei Let's Dance einen absoluten Wow-Auftritt hinlegte, verriet sie nun, dass sie vor der Show ordentlich Muf­fen­sau­sen hatte. So erklärt der Star: "In der Schule hatte ich schon bei zwölf Menschen Angst." Oh je, die Arme! Doch damit nicht genug! Wie Evelyn weiter berichtet, hatte sie nicht nur mit dem Lampenfieber zu kämpfen...

Evelyn über ihre Problemzone

"Ich habe von meiner Mutter Cellulite geerbt, an den Oberschenkeln", beichtet Evelyn weiter. Sie hätte deswegen vor Let's Dance Angst gehabt, dass man diese sehen würde. Ein Glück, dass sie sich bei ihrem Tanzpartner absolut in sicheren Hänge fühlt. So ergänzt sie: "Ich habe ihn direkt in mein Herz geschlossen." Ob sich die beiden wohl den ersten Platz ertanzen können? Wir können gespannt sein...