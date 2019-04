Evelyn Burdecki: Traurige Liebes-Beichte!

Am Freitagabend gab bei „Let’s Dance“ alles. Trotzdem bekam sie von der Jury nur magere 15 Punkte. Dabei hatte sich die Blondine mit ihrem emotionalen Tanz wirklich ins Zeug gelegt.

„Meine Freundinnen haben zu mir gesagt: ‚Denk an was Schmerzvolles, an deinen Ex-Freund, an die Liebe.‘ Und das hab ich gerade auch gemacht für ein paar Sekunden“, erklärte Evelyn anschließend. „Ich hatte bei mir natürlich auch schmerzvolle Liebe gehabt und dachte: ‚Oh Gott, wie soll ich da rauskommen?‘“

Evelyn Burdecki ist Single

Dann wollte Victoria Swarowski es genauer wissen und fragte bei der 25-Jährigen nach: „Hast du denn zur Zeit jemanden, die große Liebe?“ Doch sie muss die Moderatorin leider enttäuschen. „Nee, sonst hätte ich ja nicht an meinen Ex-Freund gedacht“, entgegnete sie nur knapp.

Ob sie wohl an Domenico de Cicco dachte? Das ließ die Tanzmaus bisher offen...