Evelyn Burdecki: Traurige Liebes-Beichte!

hatte bisher einfach kein Glück mit den Männern. Vor rund einem Jahr trennte sie sich von ihrem Freund Domenico De Cicco, weil er ein Kind mit einer anderen Frau erwartete. Für Evelyn ein Schlag ins Gesicht! Seitdem geht die Blondine ohne Mann an ihrer Seite durchs Leben. Hat sich das mittlerweile etwa geändert?

Evelyn Burdecki: "Was die Liebe angeht, bin ich ein bisschen naiv"

"Im Liebesleben sieht es momentan leider mager aus. Natürlich lernt man hin und wieder Männer kenne, aber für etwas Ernstes hat es noch nicht gereicht. Ich bin momentan Single", gab sie im Interview mit zu. Doch ihr Promi-Status erschwert Evelyn die Männer-Suche. "Ich denke mir oft: 'Okay, Evelyn, du gehst jetzt auf ein Date, du kannst nicht wissen, wie der Mann wirklich ist.' Dass sich der Mann dann vielleicht denkt: 'Okay ich date jetzt die Evelyn und hole dann noch ein paar Fotografen dazu.' Was die Liebe angeht, bin ich ein bisschen naiv."

Evelyn Burdecki: Absturz aus einem traurigen Grund

Was lief zwischen Evelyn und Evgeny?

Erst kürzlich wurde immer wieder spekuliert, ob zwischen Evelyn und ihrem "Let's Dance"-Tanzpartner Evgeny Vinokurov mehr als nur Freundschaft geht. "Wir sind sehr gute Freunde. Wir mögen uns und streiten auch manchmal, aber mehr ist da nicht", stellte sie gegenüber RTL klar. Wer weiß, vielleicht findet sie ja bald abseits des Tanzparketts ihren Traummann...