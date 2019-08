Evelyn Burdecki: Traurige Neuigkeiten!

Oh je! Arme Evelyn Burdecki! Erst kürzlich wendete sich die Beauty mit einem Dick-Pic-Geständnis an die Öffentlichkeit. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Es wird nicht ruhig bei ! Wie die Beauty vor einigen Tagen berichtete, bekommt sie in einem Monat knapp 500 sogenannte Dick-Pics zugeschickt. Für Evelyn ein absolute No-Go. So kündigte sie an, dass sie dagegen ab sofort rechtliche Schritte einleiten möchte. Doch jetzt der Schock...

Evelyn Burdecki: Heißer oben ohne Clip aufgetaucht!

Evelyns Fans nehmen sie nicht ernst

Wie Evelyn jetzt berichtet, hat ihre Drohung nicht den gewünschten Erfolg erzielt. So erklärt sie gegenüber " ": "Das war ein bisschen erschreckend, weil es ist sogar mehr geworden." Oh je! Die Arme! Eine Erklärung hat Evelyn dafür auch: "Ich glaube, die finden das gut. Die reizen sich daran auf, dass ich das jetzt öffentlich gemacht habe und denken sich: Okay, jetzt erst recht." Für Evelyn jedoch kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken...

Evelyn zeigt sich selbstbewusst

Obwohl Evelyn von den Dick-Pics absolut genervt ist, lässt sie sich davon nicht unterkriegen. Sie verrät: "Also ich habe gerade so einen -Männer-Abtörner. Ich gehe da gar nicht drauf. Nur die Frauen sind für mich gerade da." Bleibt somit nur zu hoffen, dass Evelnys Dick-Pic-Problem in der nächsten Zeit etwas abebbt und sie von weitern Bildern dieser Art verschont bleibt...

Huch, hat uns Evelyn etwa eine heimliche Liebe verschwiegen?