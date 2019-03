Evelyn Burdecki: Was läuft mit Tanzpartner Evgeny?

hatte bisher in der Liebe einfach kein glückliches Händchen. "Bachelor" schmiss sie gleich in der ersten Runde raus. Ihr Beziehung mit endete in einer filmreifen Schlammschlacht. Findet Evelyn jetzt bei "Let's Dance" endlich ihren Traummann?

Evelyn Burdecki: "Ich habe diese Magie zwischen ihm und mir gespürt"

Seit Freitagabend ist klar: Evelyn wird diese Staffel mit Profitänzer Evgeny Vinokurov tanzen. "Im Gruppentanz habe ich diese Magie zwischen ihm und mir gespürt. Da habe ich ihm direkt nach ein paar Sekunden gesagt: 'Evgeny, du hast es wirklich drauf!' Ich hab es gemerkt: Er hat mich richtig hart angefasst und konnte mich auch direkt führen", schwärmte sie kurz nach der Show im Interview mit "Promiflash". Bei posten die beiden immer wieder Bilder und Clips aus dem Training. Die beiden wirken extrem vertraut.

Evelyn Burdecki: Traurige Let's Dance-Beichte!

Hat sich Evelyn und Evgeny verliebt?

Hat es zwischen Evelyn und Evgeny etwa auch privat gefunkt? Single wären beiden zumindest. 2017 ging Evgenys Beziehung mit "Let's Dance"-Kollegin Christina Luft in die Brüche. "Ich habe Evgeny echt schon in mein Herz geschlossen, aber wirklich nur freundschaftlich. Es ist jetzt nicht so, dass ich ihn liebe oder er mein Freund werden sollen“, stellte Evelyn klar. Doch was noch nicht ist, kann ja noch werden...