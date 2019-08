Evelyn Burdecki: Zuckersüße Liebes-Beichte!

Seit Monaten ist aus dem deutschen Fernsehen nicht wegzudenken. Egal wo die erscheint: Evelyn ist ein echter Zuschauer-Liebling. Doch wie sieht es eigentlich privat bei der Blondine aus?

Evelyn Burdecki: Let's Dance Flirt?

Vor einigen Monaten war Evelyn Burdecki noch dabei zu sehen, wie sie mit ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov bei Let's Dance übers Parkett fegte und ordentlich Punkte abräumte. Doch nicht nur beim Tanzen schienen Evelyn und Evgeny perfekt miteinander zu harmonieren. So machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass zwischen den beiden ordentlich die Funken geflogen sein sollen. Alles Quatsch! So berichten es die beiden zumindest nach ihrem Let's Dance-Aus. Doch hat Evelyn gerade einen Mann am Start?

Evelyn plaudert über die Liebe

Wie Evelyn jetzt verrät, befindet sie sich momentan in einer Dating-Phase. So erklärt sie gegenüber " ": "Aktuell? Ich überlege gerade. Ja, also ich bin schon am Flirten momentan, aber ob das etwas wird weiß ich nicht. Aber es gibt natürlich auch süße Kameramänner und auch hier die Tonmänner, dass überall süße Boys dabei. Das ist dann schon für mich alles Dating." Oh, là, là! Ob uns Evelyn wohl in diesem Jahr mit einem neuen Mann an ihrer Seite überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...

Macht uns Evelyn etwa allen was vor und ist bereits glücklich vergeben?