Das Liebesdrama geht in die nächste Runde! Nachdem Evelyn Burdecki in Tränen aufgelöst die Trennung von ihrem Freund Domenico de Cicco bekannt gab, vergeht kein Tag ohne neue Schlagzeilen. Angeblich hat Domenico eine andere Frau geschwängert. "Dass ich Vater werde stimmt", gab er im Interview mit zu. Das Kind entstand allerdings vor seiner Teilnahme bei " ". Er habe seine Evelyn zu keinem Zeitpunkt betrogen. Doch seine Ex kann ihm einfach nicht verzeihen. Jetzt versucht Domenico alles, um sie zurückzugewinnen...

"Wir waren wie ein altes Ehepaar"

Eine emotionale Videobotschaft sollte seine Traumfrau wieder umstimmen. "Wir hatten gemeinsame Pläne. Wir wollten heiraten, Kinder kriegen, ein Haus in Gelnhausen. Wir waren eins. Es gibt keine Evelyn ohne Domenico. Und keinen Domenico ohne Evelyn", sagte er. "24 Stunden konnten wir nicht voneinander loslassen. Wir waren wie ein altes Ehepaar, das schon 50 Jahre zusammen ist. Wir lieben uns, ich weiß das! Und ich will dich wieder zurückhaben."

Die Reaktion seiner Ex? Geäußert hat sie sich dazu zwar nicht, veröffentlichte aber ein Bild von Pinocchio auf ihrem -Account. Manchmal sagt ein Bild ja mehr als tausend Worte...

Gibt Evelyn ihrem Domenico eine zweite Chance?

Doch Domenico will nicht aufgeben - und startet jetzt die zweite Instagram-Offensive. In seinen Stories postet er immer wieder traurige Liebeslieder. U.a. den Song "Wie soll ein Mensch das ertragen" von . "Könnt ich einen einzigen Tag nur in meinem Leben dir gefallen. Um dann ein einziges Mal nur in deine Arme zu fallen", lautet eine Strophe. Domenico scheint ziemlich unter der Trennung zu leiden.

Wer weiß, vielleicht gibt es ja noch Hoffnung für das "Bachelor in Paradise"-Traumpaar...