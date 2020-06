Ewan McGregor: Motorradunfall

Ewan Mcgregor hat sein brandneues Motorrad zu Schrott gefahren - dem Schauspieler glitt das Bike in einer Kurve weg. Der Star aus "Star Wars" brachte sich kürzlich in eine peinliche Situation, als er mit seinem brandneuen Motorrad durch Los Angeles kurvte und einen Amateurfehler begann, wie er dem Moderator Jay Leno in dessen Show erzählt: "Ich hab mich total zum Idioten gemacht.