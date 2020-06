Ex-Bachelor Christian Tews ist ein arbeitender Super-Dad!

Es ist nicht das erste Mal, dass der Ex-Bachelor seinen Fans private Einblicke in sein Leben als frisch gebackener Papa gewährt. Erst kürzlich zeigte er einen privaten Schnappschuss, wie er vor den (teils) aufmerksamen Augen seiner Zwillinge auf dem Spinning Bike trainiert.

Offenbar hat sich Christian Tews schon bestens an seinen neuen Job als Papa gewöhnt und geht in seiner neuen Rolle voll auf. Auf die Frage einer Facebook-Userin, ob er das Leben mit Kindern nun anstrengend finde, fand er eine klare Antwort: „Klar ist es auch mal anstrengend. Aber für die beiden nimmt man das gerne in Kauf.“ Und wie das Foto beweist, geben Marlena und Paulina auch jede Menge Liebe zurück.