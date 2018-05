Ex-Bachelor Paul Janke: Heimliche Liebe

Er hat das Image des ewigen Junggesellen. Tatsächlich hat Paul Janke (36) sich vor einiger Zeit jedoch heimlich verliebt.

Paul Janke: "Ich hätte mir definitiv mehr mit der Frau vorstellen können"

"Ich würde schon sagen, dass ich diese Frau geliebt habe", verriet Paul Janke im RTL-Interview. "Ich hätte mir definitiv mehr mit der Frau vorstellen können."

Von der Unbekannten ist Paul mittlerweile wieder getrennt. "Es ist leider auseinander gegangen - aus mehreren Gründen", erklärte der Ex-Bachelor. "Ich habe dann entschieden, dass es so nicht weitergehen kann. Aber es war keine Herzensentscheidung, sondern eine Vernunftentscheidung."

Der Bachelor - Was wurde aus Paul Janke & Co.?

Paul Janke hatte sogar die Kinder seiner Freundin kennengelernt

Dabei hatte der 36-Jährige sogar die zwei Kinder seiner Ex schon kennengelernt. Wegen der Kleinen hielt er die Beziehung bisher auch geheim: "Ich liebe Kinder. Die Kinder vermisse ich, weil die eigentlich zuckersüß waren und wir hatten ein gutes Verhältnis."

Bereit für etwas Neues sei er dennoch, nimmt ab 9. Mai schließlich auch an dem neuen RTL-Kuppel-Format "Bachelor in Paradise" (20.15 Uhr) teil. "Es ist nicht mehr so, dass ich jeden Tag an sie denke und wenn das so gewesen wäre, hätte ich auch nicht bei dem Format mitgemacht", so Paul Janke. "Wie weit es dann geht, das wird sich zeigen."