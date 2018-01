"Ex"-Bachelor Paul Janke: Schockierende Fotos aufgetaucht!

Huch, was ist denn mit Ex-Bachelor Paul Janke passiert? Der 36-Jährige ist eigentlich für seinen top-gestylten Look bekannt. Bis jetzt! Auf seinem neusten Schnappschuss, scheint davon nicht viel übrig geblieben zu sein. Auch seine Fans hätten ihn kaum wiedererkannt. Viele fragen sich: "Ist mit Paul alles in Ordnung?"

Bachelor 2018: Alle News und Fakten zu Daniel Völz und den Kandidatinnen

Paul Janke war Bachelor 2012

Mit zurück gegelten Haaren probierte Paul Janke 2012 bei "Der Bachelor", die große Liebe zu finden. Mittlerweile ist Paul als DJ, Model und Schauspieler tätig. Auch hierbei glänzte Paul mit seinem top-Aussehen. Zur Verwunderung aller Fans scheint Paul jedoch eine Typveränderung durchgemacht zu haben. Mit einem "Instagram"-Post sorgt damit nun für jede Menge Aufsehen. Seine Fans sind verwirrt. "Ist das wirklich Paul?"

Bachelor Paul Janke schockt mit "Instagram"-Post

Auf seinem "Instagram"-Profil zeigt Paul seinen Fans seinen neuen Style. Während er früher seine Haare stets zurück gegelt trug, scheint er sich jetzt für den Löwenmähnen-Look entschieden zu haben. So schreibt er unter sein Foto "Frisch in den Tag". Seine Fans scheinen dem "neuen" Paul, mit gemischten Gefühlen entgegen zu treten. So schreiben sie: "Da verblasst jede Frau vor Neid" sowie "Du siehst aus wie Tina Turner." Ist abzuwarten, ob Paul bei seinem Styling bleibt oder sich doch wieder für die Gel-Frise entscheidet.