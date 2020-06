Ex-Bundesminister Wolfgang Bötsch ist gestorben

Geboren wurde Bötsch in Bad Kreuznach (Rheinland Pfalz) und wuchs in Unterfranlken auf. Er begann seine Karriere in der Politik zunächst auf kommunaler Ebene in Würzburg. 1993 wurde er nach weiteren Stationen schließlich Post-Minister.

"Er war eine Persönlichkeit, die die Geschicke Bayerns in Berlin und Bonn dauerhaft geprägt hat. Persönlich verliere ich mit Wolfgang Bötsch einen treuen Freund, Weggefährten und Mentor. Über viele Jahrzehnte lang haben uns die Politik und der gemeinsame Einsatz für unsere Würzburger Heimat eng verbunden", so Landtagspräsidentin Barbara Stamm laut dem "Bayrischen Rundfunk".