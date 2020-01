Reddit this

Große Trauer in der Sport-Welt! Wie nun berichtet wird, verstarb Ex-Eishockey-Spielerin Sophie Kratzer im Alter von nur 30 Jahren!

Ex-Eishockey-Spielerin Sophie Kratzer ist tot! Die Sportlerin soll bereits am 13. Januar an ihrem schweren Krebsleiden verstorben sein.

Sophie stand mit der Nationalmannschaft auf dem Eis

Zu Lebzeiten konnte Sophie beim Eishockey absolute Mega-Erfolge erzielen. Im Jahr 2008 stand sie für die Frauen-Nationalmannschaf auf dem Eis. Ebenfalls nahm sie an fünf Weltmeisterschaften teil, war wiederholt Deutscher Meister und spielte 2014 bei den Olympischen Winterspielen in Sochi mit. Nun schloss die Spitzensportlerin für immer die Augen. Wie "Münchner Merkur" berichtet, erlag Sophie bereits am 13. Januar einem schweren Krebsleiden. Die schlimme Krankheit wurde bei ihr schon vor knapp drei Jahren diagnostiziert.

Sophie erhielt die Schock-Diagnose 2017

"Ich bin in Behandlung, die Ärzte nennen das lebensverlängernde Maßnahmen. Aber das sehe ich ein bisschen anders. Ich nehme das sportlich", soll Sophie damals gegenüber ihrer Kollegen geäußert haben, als sie die Schock-Diagnose erhielt. Der DEB-Präsident Frans Reindl äußerte sich bereits zu dem Verlust: "Wir sind tief berührt und schockiert über den Verlust unserer ehemaligen, außerordentlich verdienten Nationalspielerin und sympathischen Mitarbeiterin Sophie, den man nicht in Worte fassen kann." Die letzten Woche hatte Sophie im Kreise ihrer Familie und ihrer Lebensgefährtin im Krankenhaus verbracht.

