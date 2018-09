Ex-Freund von Daniel Küblböck: "Ich kenne Daniel nicht als Frau"

Das Unglück rund um wirft Fragen auf. Zuvor zeigte sich der Sänger an Bord mit Frauenkleidung und besuchte auf dem Schiff diverse Abendveranstaltungen. Laut der "Bild" wirkte er außerdem aggressiv.

Sein Ex-Freund spricht über die Entwicklung von Daniel Küblböck

Auf seinem zweiten -Profil benutzt Daniel Küblböck in den vergangenen Wochen außerdem oft den Hashtag transsexuell. Robin Gasser war bis 2017 drei Jahre lang mit Daniel Küblböck zusammen. Er spricht über die Entwicklung von seinem Ex-Freund.

"Er wollte sich nicht umbringen", sagt sein ehemaliger Partner gegenüber "t-online". "Gehen wir doch mal davon aus, er hat sich entschieden, eine Frau zu werden – gerade dann bringt man sich doch nicht um, weil man sich psychisch darauf einstellt und sich darauf freut, endlich so sein zu können, wie man will", so Robin Gasser weiter. In den Jahren, als er mit Daniel Küblböck zusammen war, hat er sich nie als Frau gezeigt.

Suizid-Gedanken? Kreisen deine Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprich mit anderen Menschen darüber. Hier findet ihr Hilfe: Unter 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 findet ihr kostenfrei Hilfsangebote in vermeintlich auswegslosen Lebenslagen.