Ex-GNTM-Kandidatin Carina lässt die Hüllen fallen

Schließlich war sie mit Abstand das selbstbewussteste Mädchen unter ihren diesjährigen GNTM-Kandidatinnen.

Und es ist ja auch nicht so als könne sich das Nachwuchsmodel nicht sehen lassen. Das Badewannen-Foto ist sexy und stilvoll zugleich. Zwar sitzt Carina darauf augenscheinlich komplett nackt im warmen Rosenblütenwasser. Doch alle intimen Stellen sind gekonnt verdeckt. Dank der lehrreichen Zeit bei ‚Germany’s next Topmodel’ ist die 19-jährige nun mal ein echter Profi, wenn es darum geht sich für Fotos in Szene zu setzen.

Kein Wunder, dass es Likes für das heiße Foto hagelt. Schon fast 10.000 Usern gefällt Carinas freizügiger Schnappschuss. „Du bist einfach perfekt“, heißt es in den Kommentaren. „Atemberaubend schön“, findet ein weiterer Fan. Da kann man nur zustimmen!