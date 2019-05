Ex-GNTM-Kandidatin Saron ist tot!

Schock-Nachricht für alle GNTM-Fans! Die 22-jährige Saron wurde nun tot aufgefunden. Wie die Polizei berichtet, ist ein Suizid nicht auszuschließen.

Saron Ghebremeskel nahm 2017 bei GNTM teilt

In der vorletzten Staffel gab Saron alles, um den GNTM-Sieg für sich zu beanspruchen. Die schaffte es in der 13. Staffel in die Top 50 und flog sogar für ein Fotoshooting in die Dominikanische Republik. Am Ende konnte sie allerdings Heidi und die Jury nicht von sich überzeugen und musste wieder ihre Koffer packen, um nach Hause zu fliegen.

Nun ist die 22-jährige Flugbegleiterin tot. Mitte letzter Woche wurde die Leiche von Saron in Ravensburg gefunden. Die örtliche Polizei schließt einen Suizid nicht aus. Genauere Umstände sind jedoch noch nicht bekannt.

Freund von Saron gibt Statement ab

Via "Bild" meldet sich nun ein enger Freund von Saron zu Wort und beteuert: "Es ist ein Schock. Sarons Tod trifft uns alle völlig überraschend." Ein GNMT Produktionsmitarbeiter schwelgt in Erinnerungen und erklärt: "Saron war ein sehr freundliches Mädchen, das alle sehr mochten. Sie wollte sich mal als Model ausprobieren. Als sie bei GNTM ausschied, war das für sie völlig in Ordnung." Wann eine Trauerfeier zu Ehren von Saron stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.

Suizid-Gedanken? Kreisen deine Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprich mit anderen Menschen darüber. Hier findet ihr Hilfe: Unter 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 findet ihr kostenfrei Hilfsangebote in vermeintlich auswegslosen Lebenslagen.