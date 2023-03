Ex-"GZSZ"-Darstellerin Jasmin Tawil: Gefängnis-Drama! Jetzt verliert sie sogar ihren Sohn

Um das Glück von Jasmin Tawil stand es eigentlich ziemlich gut! Noch vor wenigen Monaten schwärmte sie gegenüber "BILD": "Ich bin so glücklich." Doch damit sollte es nun endgültig vorbei sein. Denn wie "BILD" berichtet, soll die Schauspielerin per Haftbefehl in Costa Rica gesucht worden sein! Bitte was?!?

Inzwischen habe die örtliche Polizei Jasmin Tawil ausfindig gemacht und festgenommen, als sie sich mit Freunden in einem Auto befand. Beamte stoppten das Fahrzeug und vollstreckten den Haftbefehl.

Doch was war vorgefallen? Laut "BILD" soll es gleich drei Verfahren gegen die Ex von Adel Tawil geben. Unter anderem das unerlaubte Betreten von fremdem Gelände und Diebstahl. Wie das Boulevard-Blatt berichtet, soll die ehemalige "GZSZ"-Darstellerin sogar obdachlos und das Sorgerecht für ihren dreijährigen Sohn verloren haben. Der kleine Ocean lebe inzwischen in einem Kinderheim.

Damit jedoch nicht genug! Denn auch die Beziehung zu ihrem Freund Miquele soll inzwischen gescheitert sein. Nach einem heftigen Zoff inklusive körperlicher Auseinandersetzung hat sich das Paar getrennt - eine Anzeige gegen Jasmin Tawil folgte.

Ein ganz schön heftiger Absturz, den die Öffentlichkeit da beobachtet. Man kann nur hoffen, dass sich die ehemalige Schauspielerin bald wieder fängt...

