Ex-GZSZ-Star Isabell Horn zeigt ihren Babybauch

Einfach zauberhaft! Ex-GZSZ-Star Isabell Horn (34) präsentiert sich ganz intim und zeigt ihren Fans ihren Babybauch.

So süß gratuliert Isabell Horn zum Vatertag

Ihre große Babykugel in ein weßes Hochzeitskleid gehüllt - ihr Mann hält seine beiden Mädels liebevoll im Arm und küsst Isabell Horn auf die Wange.

Ein traumhaftes Rückblicks-Foto, das Isabell Horn zum Vatertag auf ihrem Instagram-Account mit ihren Anhängern geteilt hat.

Dazu schrieb sie ihrem Liebsten noch eine wundervolle Liebeserklärung: "Mein geliebter Schatz, damals war unser kleines Wunder noch in meinem Bauch und wir konnten nur erahnen, wie es sich wohl anfühlt Eltern zu sein. Trotzdem wusste ich schon damals, dass du ein großartiger Papa sein würdest", schrieb Isabell Horn.

Isabell Horns Fans sind begeistert

22 Stunden Wehen & Kaiserschnitt: So hart war die Geburt für Isabell Horn

"Und was soll ich sagen, du hast meine Erwartungen übertroffen und ich bin überglücklich und dankbar dieses große Abenteuer „Familie“ mit dir erleben zu dürfen. Bester Papa auf Erden!"

Die Anhänger der Schauspielerin zeigen sich begeistert von so viel Ehrlichkeit und Liebe: "Wunderschöner Text", schreibt einer von Isabell Horns Followern. "Oh, schöne Worte und schönes Foto", so ein weiterer.