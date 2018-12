Was ist nur bei den " "- "Wintergames" los? Erst schockte Jürgen Milski seine Fans mit der Nachricht, dass er bei den Spielen in einen Unfall verwickelt wurde, nun musste auch Raúl in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Raúl hat sich bei den "Wintergames"-Proben verletzt

Die "ProSieben"- "Wintergames" scheinen gefährlicher zu sein, als viele vielleicht vermuten. Wie nämlich nun durch "Bild" berichtet wird, soll sich Raúl bei den Proben für die Spiele beim Kanu-Rodeln in St. Anton so schwer verletzt haben, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Schock-Diagnose: Schulterbruch. Doch damit nicht genug. Erst vor wenigen Stunde teilte Raúl ein Bild via " ", bei dem er seine Bedenken zu den Spielen bereits äußerte...

Raúl machte sich Sorgen

Via "Instagram" teilte Raúl einen Schnappschuss mit seinen Fans, zu dem er kommentierte: "Erster Trainingstag geschafft. Ich sag euch, das ist nicht leicht und kann böse enden (...)." Raúl hatte scheinbar schon eine böse Vorahnung. Wann der Ex- "GZSZ"- Star wieder aus dem Krankenhaus entlassen wird, ist noch nicht bekannt. Ist allerdings zu hoffen, dass es ihm bald wieder besser geht.