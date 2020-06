Ex GZSZ-Star Raul Richter: Was ist mit seinem Gesicht passiert?

Mit einem Selfie grüßte Raul Richter seine Fans und sorgte dabei für etwas Verwirrung. Eine Facebooknutzerin stellt nämlich direkt fest: "Was ist los??? Siehst so anders aus". Eine andere stimmt zu: "Raul was ist los , du siehst nicht aus wie immer?! Was ist mit deinem Gesicht?"

Einige stellen fest, dass er offensichtlich zugenommen hat, diese Tatsache wird natürlich direkt heiß diskutiert, schließlich hat der früherer "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Beau schon länger nichts mehr von sich hören lassen.

Im Endeffekt ist mit seinem Gesicht allerdings wohl gar nichts passiert. Die Perspektive ist scheinbar einfach etwas ungünstig, das passiert ja gerne mal bei einem Selfie.

Aber trotz der Diskussionen freuen sich seine Fans, dass er mal wieder ein Lebenszeichen von sich gibt. Offenbar wurde Raul Richter in den letzten Wochen schmerzlich vermisst.