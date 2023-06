Ex-"GZSZ"-Star Sila Sahin: Es reicht! Drama um die Zweifach-Mama

Sila, fällt Ihnen zu Hause manchmal die Decke auf den Kopf?

Nur Mutter und Hausfrau zu sein, erfüllt mich auf Dauer nicht. Ich nehme es vielen Frauen auch nicht ab, wenn sie behaupten, es gäbe nichts Schöneres als jeden Tag daheim mit den Kindern Zeit zu verbringen. Kinder sollten das Recht haben auf eine glückliche Mutter – ich bin zufriedener, wenn ich den Ausgleich durch meine Arbeit habe. Ich habe zu hart dafür geackert, als dass ich einfach aufgeben möchte, was ich im Job bislang erreicht habe. Ich empfinde es als großes Privileg, mit meinem türkischen Background in Deutschland überhaupt als Schauspielerin arbeiten zu dürfen.

Sie leben heute in einem kleinen Dorf in Österreich – nicht unbedingt ein Ort, an dem viel gedreht wird …

Es wäre unrealistisch zu denken, dass ich morgens das Haus verlasse und zum Abendbrot wieder daheim sein kann. Aber wo ein Wille, da ein Weg! Für mich stellt mein Wohnort kein Hindernis dar. Man muss nur alles etwas besser organisieren. Wenn ich wieder arbeite, bedeutet dies für meinen Mann nicht zwangsläufig, dass er dann zu Hause bleiben muss. Es gibt genug Möglichkeiten, sich Hilfe von außen zu holen. Sei es in Form einer Nanny, durch verlängerte Kindergartenzeiten oder mit der Unterstützung von anderen Familienmitgliedern.

Fühlen Sie sich als Mami diskriminiert im Job?

Manchmal ja! Auf der Berlinale fragte mich ein Produzent, ob ich denn überhaupt spielen wolle. Viele denken, nur weil ich zwei kleine Kinder habe, hätte ich plötzlich keine Lust mehr zu drehen. Auf Instagram gebe ich Einblicke in mein Familienleben. Ich jammere niemals rum, dass ich genug davon habe. Aber das bedeutet nicht, dass ich nicht auch mal raus möchte! Für „Nachtschwestern“ stand ich zweimal schwanger vor der Kamera – das ging auch. Aber wahrscheinlich lag es daran, dass es zwei Produzentinnen waren, von denen eine selbst Kinder hatte. Dort wurde mir sehr viel Verständnis entgegengebracht für meine Situation.