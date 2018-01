Ex-Rapper Denis Cuspert alias Deso Dogg ist tot

Der Berliner Ex-Gangster-Rapper und ISIS-Terrorist Denis Cuspert alias Deso Dogg ist tot. Wie "Bild" berichtet wurde der 42-Jährige in Syrien getötet.

Der ISIS-naher Kanal veröffentlichte Bilder des Leichnams

Wie berichtet wird, starb der Berliner bereits am Mittwoch in einem Dorf in der Provinz Deir ez Zor. Der ISIS-naher Kanal veröffentlichte Bilder, die den Leichnam von Denis Cuspert zeigen sollen.

Denis Cuspert: Drogen, Gefängnis, Terror

Denis Cuspert war gebürtiger Berliner. Als Teenie rutschte er bereits ab. Denis nahm Drogen, war in Messerstechereien verwickelt und landete schließlich im Gefängnis. Später versuchte er es als Rapper - doch ohne Erfolg.

2007 zeigte sich Denis Cuspert das erste Mal als Muslim. 2010 gibt er seine Musikkarriere auf und sucht Kontakt zu Salafisten-Gruppen in Berlin. 2014 schloss er sich schließlich dem IS an.

Der ehemalige Rapper soll angeblich damit beauftragt worden sein, deutsche und auch andere Kämpfer zum IS zu holen. Er hat außerdem in vielen Videos mit Anschlägen gedroht und zu Gewalt aufgerufen.