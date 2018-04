Ex-US-Präsident George H.W. Bush: Intensivstation!

Der Tod seiner Frau scheint ihm sehr zugesetzt zu haben! Ex-US-Präsident George H.W. Bush (93) musste nur einen Tag nach der Beerdingung seiner Frau Barbara Bush auf die Intensivstation gebracht werden.

Eine Infektion hat sich auf das Blut des Ex-Präsidenten übertragen

Wie ein Sprecher per Twitter mitteilte, wurde er in der Klinik in seiner Heimatstadt Houston (Texas) behandelt.

Die Diagnose: Eine Infektion soll sich in das Blut des Ex-Präsidenten übertragen haben. Doch es sieht gut aus: "Er spricht auf die Behandlung an und scheint sich zu erholen", heißt es in der Mitteilung weiter.

Statement by the Office of @GeorgeHWBush on President Bush's health. pic.twitter.com/8UkB53JHqD — Jim McGrath (@jgm41) 23. April 2018

George H.W. Bush ist auf dem Weg der Besserung

Es scheint also, als würde sich der 93-Jährige wieder erholen.

Dennoch: Die Nachricht muss so kurz nach dem Tod seiner Frau, mit der er mehr als 70 Jahre lang verheiratet war, ein Schock für seine Familie gewesen sein!

