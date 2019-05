Ex-Wrestlerin & Playboy-Model Ashley Massaro ist tot!

Am Mittwoch wurde die 39-Jährige leblos in ihrer Wohnung in New York aufgefunden. Zuvor postete Ashley noch ein Foto, auf dem eine Vielzahl von Fan-Briefen zu sehen sind. Nun schloss die Sportlerin für immer die Augen.

Todesfälle 2019: Diese Stars sind von uns gegangen

Ashley Massaro wurde noch in Krankenhaus gebracht

Wie nun unter anderem durch "People" berichtet wird, wurde Ashley nach dem Auffinden in ihrer Wohnung noch in ein Krankenhaus gebracht. Doch jede Hilfe kam zu spät. Die 39-Jährige verstarb am nächsten Morgen. Wie es durch die Polizei heißt, ist vom jetzigen Stand aus gesehen, ein Fremdverschulden auszuschließen. Eine Autopsie soll jedoch die genaue Todesursache klären.

Wrestling-Welt in Trauer

Via Social Media wenden sich die Kollegen von Ashley Massaro zu Wort und drücken ihr Mitgefühl aus. So heißt es unter anderem durch den "WWE": "Wir sind traurig, von dem tragischen Tod des ehemaligen WWE-Superstars Ashley Massarozu erfahren. Sie wurde von Fans auf der ganzen Welt geliebt." Ashley hinterlässt eine 18-jährige Tochter.