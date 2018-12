Experten schlagen Alarm: Droht uns ein Extremwinter?

Reddit this

Der Winter in Deutschland ist noch ni8cht ganz angekommen. Es gab zwar einige kältere Tage, aber das war’s dann auch schon.

An Weihnachten ist ebenfalls kein Wintereinbruch in Sicht – ganz im Gegenteil: Mit bis zu 15 Grad soll es sogar richtig mild werden.

Droht uns ein kalter Winter?

Doch spätestens im Januar soll das Wetter umschlagen, dann könnte uns nämlich ein Extrem-Winter drohen. Die Luftströmung über der Antarktis soll sich ändern, da einen Polarwirbel zur Folge hätte. Diese sorgen für eisige Winde, die dann Europa erreichen könnten, wie Klimaforscher Judah Cohen vom Institut „Atmospheric and Environmental Research“ warnt.

Wird der Winter also eisig kalt? Ein Horror-Szenario scheint uns nicht bevorzustehen – zumindest laut dem amerikanischen Wettermodell. „Laut Berechnungen des amerikanischen Wetterdienstes NOAA soll der Januar mild werden. Noch milder geht es kaum – und diese Berechnungen stammen vom 17. Dezember, sind also sehr aktuell. Der Polarwirbel klingt furchtbar dramatisch. Daraus wird jetzt ein Jahrhundertwinter abgeleitet. Aus meiner Sicht völlig übereilt“, meint Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ in der „Bild“-Zeitung.