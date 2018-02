Extremer Winter: So eisig wird es in Deutschland

In den vergangenen Tagen ist der Winter in Deutschland zurückgekehrt. Es ist die bisher kälteste Periode in diesem Jahr.

Die Nächte sind extrem eisig: Teilweise sind bis zu Minus 10 Grad möglich. Die Nacht zum Montag war die bisher kälteste des Jahres. "Deutschlandweit gesehen, war das die bisher kälteste Nacht des gesamten Winters. In den nächsten Nächten könnte es allerdings ähnlich kalt werden. Der Winter dreht noch mal so richtig auf“, prophezeit Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal "wetter.net" laut der "B.Z.".

Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Zwar sind auch einzelne Schneefälle möglich, aber es zeigt sich vorwiegend die Sonne. Fast überall in Deutschland wird es sonnig - und das soll auch die kommenden Tage so bleiben. Es bleibt also trocken - weitere Schneefälle werden wohl erstmal nicht kommen. Die Sonne scheint derzeit bis zu 8 Stunden am Tag.