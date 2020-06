Extremer Wintereinbruch: 50 Zentimeter Neuschnee in Deutschland!

Am Freitag rutschen die Temperaturen in den Keller und es wird zunehmend windiger. Die Tiefstwerte liegen dann bei 10 bis 7 Grad. Außerdem zieht ein Regengebiet über Deutschland. Die Schneefallgrenze sinkt immer weiter – zunächst liegt sie am Freitag noch bei 1300 Meter. In höheren Lagen können bis zu 20 Zentimeter Neuschnee fallen.

Am Samstag bessert sich das Wetter etwas, bevor es Sonntag richtig ungemütlich wird: Die Schneefallgrenze sinkt auf 600 Meter, im Osten sogar auf 400 Meter. In den Alpen können sogar 30 Zentimeter Neuschnee fallen.

Am Sonntag zieht außerdem ein heftiger Orkan über Deutschland – besonders in Hamburg und Berlin muss mit orkanartigen Böen bis zu 110 Stundenkilometern gerechnet werden. Der Orkan ist am Montag abgezogen, aber es bleibt weiter kalt und in den Alpen kann es durchgängig schneien – bis Montag kann Neuschnee von 50 Zentimetern dazu kommen.