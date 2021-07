F. C. Gundlach: Der Star-Fotograf ist tot

Der Geschäftsführer der "F.C. Gundlach-Stiftung" bestätigte die traurige Todesnachricht. "Herr Gundlach ist am Freitagmittag in seinem Zimmer in der Elbschloss Residenz friedlich eingeschlafen. Es war ein plötzlicher Tod ohne vorausgehende Krankheiten", sagt Sebastian Lux in der "Bild"-Zeitung. Zudem hat er weitere Details zur Beerdigung verraten: "Vor rund zwölf Jahren ließ F.C. Gundlach ein Grabmal für sich bauen, einen Beton-Würfel auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Es soll eine große Trauerfeier geben."